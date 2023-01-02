"Агент предложил нам Бородина. Мы просто рассмотрели это как один из вариантов, не более. Ничего еще не решено, потому что мы ждем возвращения важного для нас игрока", - приводит слова Эдри Sport24. Напомним, ранее израильское издание Ynet сообщало, что "Бейтар" уже ведет переговоры с "Краснодаром" по аренде Бородина.
Сергей Бородин является воспитанником "Краснодара". Его контракт с "быками" рассчитан до лета этого года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бородина в 1,2 млн евро. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 12 матчей в РПЛ и Кубке России, отличившись одним голом и одной результативной передачей.
Исполнительный директор "Бейтара": агент предложил нам Бородина из "Краснодара"
Исполнительный директор "Бейтара" Кфир Эдри прокомментировал информацию о том, что клуб пытается приобрести защитника "Краснодара" Сергея Бородина.
Фото: ФК "Краснодар"