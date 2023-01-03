- Логично предположить, что Марио отыграет на топ-уровне еще 3-4 года, - передает слова Машаду "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что московский ЦСКА достиг с бразильским "Интернасьоналом" договоренности о годичной аренде 32-летнего правого защитника Марио Фернандеса. Летом 2022 года после очередного сезона в составе "армейцев" Фернандес объявил о временной приостановке футбольной карьеры и уехал в Бразилию, мотивировав свои действия желанием быть ближе к семье.
Агент Фернандеса: Марио отыграет на топ-уровне еще 3-4 года
Агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса Жорже Машаду оценил длительность оставшейся карьеры футболиста.
Фото: ПФК ЦСКА