По данным источника, команду могут покинуть Вячеслав Литвинов и Сергей Бородин. Их агенты занялись поиском новых команд для футболистов, приоритетом является продолжение карьеры в Российской Премьер-лиге. Будут ли игроки участвовать в сборах "быков", неизвестно.
Отмечается, что на замену Бородину и Литвинову руководство южан намерено приобрести центрального защитника из Латинской Америки. Литвинов принял участие в 13-ти матчах "Краснодара" в текущем сезоне РПЛ и не отметился результативными действиями, на счету Бородина – 10 матчей в действующем чемпионате и 1 гол.
Контракты обоих футболистов истекают летом 2023 года.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Краснодар" хочет расстаться с Литвиновым и Бородиным
"Краснодар" может расстаться с двумя защитниками в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"