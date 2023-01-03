"Я не знаю, что за персонажи пишут такие бредовые вещи. Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Какая-то посленовогодняя пьяная фантазия. Даже одного процента нет, что между клубом и Вячеславом что-то не так", — цитирует агента Sport24.
Сегодня в СМИ появилась информация, что руководство "Краснодара" планирует расстаться с Литвиновым и Сергеем Бородиным. Сообщалось, что агенты защитников ищут новые команды для футболистов.
Литвинов в нынешнем сезоне вышел на поле в 13 матчах Российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
Представитель Литвинова: "Краснодар" расстанется с Вячеславом? Посленовогодняя пьяная фантазия
Представитель защитника "Краснодара" Вячеслава Литвинова Владимир Дейнека прокомментировал информацию о возможности ухода футболиста из команды.
Фото: ФК "Краснодар"