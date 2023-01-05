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Джикия: чем "Спартак" лучше других? Всем. Есть "Спартак" и все остальные

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Капитан "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что считает свою команду лучшей среди остальных.
Фото: ФК "Спартак"
"Пока я в "Спартаке", буду делать всё возможное для команды. Я бы хотел закончить карьеру в "Спартаке". Чем "Спартак" лучше других? Всем. Есть "Спартак" и все остальные", - цитирует Джикию "СЭ".

Напомним, "Спартак" ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля набрала 36 очков в первой части чемпионата и отстает от "Зенита", который является лидером, на шесть очков. Кроме того, красно-белые вышли в плей-офф Пути РПЛ Кубка России, где сыграют с "Локомотивом".


Джикия Спартак
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