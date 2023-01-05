– Для нашего стадиона это абсолютно безразличная ситуация. Лишние хлопоты. Наверное, для этого надо какие-то дополнительные условия создать, торговые точки, помещения. Если будет – ладно, не будет, так не будет, – цитирует Еремякина "РБ Спорт".
Напомним, что ранее один из источников ("СЭ") сообщил о том, что в наступившем году на российских стадионах пиво продаваться не будет. Еще ранее в СМИ сообщалось о вероятности возможности покупать и употреблять пиво на стадионах в связи с вводом Fan ID. В первой части текущего сезона Российской премьер-лиги паспорт болельщика действовал в нескольких городах, на нескольких стадионах. Вторая часть сезона РПЛ, которая начнется в марте 2023 года, распространит действие Fan ID по абсолютно всем стадионам российских клубов, принимающих участие в высшем российском футбольном дивизионе.
Президент "Оренбурга": для нас продажа пива на стадионе – лишние хлопоты
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин прокомментировал информацию о том, что в 2023 году на стадионах не будет продаваться пиво.
Фото: orenburg-dobycha.gazprom.ru