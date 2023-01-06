- Никто не отрицает историческое величие "Спартака". Но это относится к советской команде, которая выигрывала трофеи и показывала зрелищный футбол. К современному "Спартаку" неприменим термин "великая команда". Сейчас, скорее, "Зенит" соответствует этому статусу. Можно сказать, что "Зенит" - отец русского футбола, а "Спартак" - сын-двоечник, который пытается быть похожим на отца, но у него не получается. Красно-белым предстоит много работать, чтобы изменить ситуацию, - передает слова Петржелы "РБ Спорт".
Московский "Спартак" в годы выступления в чемпионатах Советского Союза (до 1992 года) становился чемпионом 12 раз и 10 раз выигрывал Кубок СССР. После 1991 года красно-белые 10 раз выигрывали чемпионат России, а также 4 раза становились обладателями национального Кубка и 1 раз Суперкубка. При этом 9 из 10 российских чемпионств "Спартака" приходятся на первые 10 чемпионатов России, за последние 20 лет красно-белые стали чемпионами лишь однажды - в сезоне-2016/2017. Ленинградский/петербургский "Зенит" по одному раз выигрывал чемпионат СССР и Кубок СССР, чемпионами России сине-бело-голубые были 8 раз, в том числе 4 раза подряд, начиная с сезона-2018/2019, 4 раза выиграли Кубок России, 7 раз Суперкубок и 1 раз Кубок Премьер-лиги. Кроме того, "Зенит" является обладателем двух еврокубков - Кубка УЕФА-2007/2008 и Суперкубка УЕФА-2008.
Петржела: к современному "Спартаку" неприменим термин "великая команда". Сейчас ему соответствует "Зенит"
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о статусе своей бывшей команды и московского "Спартака".
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