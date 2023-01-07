"Прежде всего, исправить турнирное положение. Не сомневаюсь, что у нас это получится. Определенно сейчас "Локомотив" занимает не свое место в таблице… Уже в конце осенней части сезона было видно, что мы на правильном пути", - цитирует игрока Sport24.
"Локомотив" завершил первую часть сезона Российской Премьер-лиги в зоне стыковых матчей – по итогам 17 туров "железнодорожники" набрали 13 очков и оказались на 14-й строчке в турнирной таблице.
Карпукас принял участие в 15 матчах текущего чемпионата, в которых забил 1 гол.
Карпукас: весной первая задача – исправить турнирное положение. "Локомотив" занимает не свое место
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас высказался о целях красно-зеленых на весеннюю часть чемпионата России.
Фото: РПЛ