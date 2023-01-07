– Слежу ли я за российским футболом? Нет. Сейчас его нигде не показывают. Пока это все продолжается, нигде нет возможности посмотреть российский футбол, – цитирует Хиддинка "РБ Спорт".
Напомним, что голландский специалист Гус Хиддинк возглавлял сборную России по футболу в период с августа 2006 года по июль 2010 года. С ним сборная Россия на чемпионате Европы 2008 года добилась результата, который в России ценится до сих пор. Российская национальная команда под руководством Гуса Хиддинка стала бронзовым призером Евро-2008. После сборной России Хиддинк работал с национальными командами Турции, Кюрасао, и Нидерландов, тренировал "Челси". 8 ноября 2022 года Гусу Хиддинку исполнилось 76 лет.
Гус Хиддинк: не слежу за российским футболом – сейчас его нигде не показывают
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, следит ли он сейчас за российским футболом.
Фото: соцсети футбольного клуба "ПСВ"