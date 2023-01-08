- Да, Степа отправляется на сборы в Турцию вместе с "Нижним Новгородом". Он едет для адаптации, а дальше будет видно, - приводит комментарий Погоса Sport24.
Сегодня СМИ сообщили, что 19-летний армянин Степа Мкртчян, выступающий на позиции центрального защитника, может пополнить ряды "Пари НН". Футболист отправился на сборы с нижегородской командой, где пройдет просмотр. В этом сезоне Степа принял участие в 10 играх за свой клуб. Рыночная стоимость Мкртчяна, под данным авторитетного финансово-аналитического сайта Transfermarkt, составляет 250 тысяч евро. Левоногий защитник уже имеет опыт выступления за сборную Армении, за которую провел 7 матчей.
"Пари НН" ушел на зимний перерыв, набрав 19 очков за 17 туров. Нижегородская команда располагается на 12 строчке, опережая "Факел", который идет на 13 месте, на 6 баллов.
Гендиректор "Арарат-Армения": Мкртчян отправляется на сборы "Пари НН"
Генеральный директор "Арарат-Армения" Погос Галстян подтвердил, что защитник команды Степа Мкртчян отправился на сборы с "Пари НН".
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