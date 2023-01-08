Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
0 - 2 0 2
Реал СосьедадЗавершен
Райо Вальекано
1 - 2 1 2
БетисЗавершен
Севилья
2 - 1 2 1
ХетафеЗавершен
Атлетико
0 - 1 0 1
БарселонаПерерыв
П1 10X 4П2 1.42

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
1 - 1 1 1
ТориноЗавершен
Специя
0 - 0 0 0
ЛеччеЗавершен
Лацио
2 - 2 2 2
ЭмполиЗавершен
Сампдория
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Милан
1 - 0 1 0
Рома2 тайм
П1 1.28X 4.9П2 16
Реклама лига ставок Сделать ставку

Гендиректор "Арарат-Армения": Мкртчян отправляется на сборы "Пари НН"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Арарат-Армения" Погос Галстян подтвердил, что защитник команды Степа Мкртчян отправился на сборы с "Пари НН".
Фото: Getty Images
- Да, Степа отправляется на сборы в Турцию вместе с "Нижним Новгородом". Он едет для адаптации, а дальше будет видно, - приводит комментарий Погоса Sport24.

Сегодня СМИ сообщили, что 19-летний армянин Степа Мкртчян, выступающий на позиции центрального защитника, может пополнить ряды "Пари НН". Футболист отправился на сборы с нижегородской командой, где пройдет просмотр. В этом сезоне Степа принял участие в 10 играх за свой клуб. Рыночная стоимость Мкртчяна, под данным авторитетного финансово-аналитического сайта Transfermarkt, составляет 250 тысяч евро. Левоногий защитник уже имеет опыт выступления за сборную Армении, за которую провел 7 матчей.

"Пари НН" ушел на зимний перерыв, набрав 19 очков за 17 туров. Нижегородская команда располагается на 12 строчке, опережая "Факел", который идет на 13 месте, на 6 баллов.


Пари НН Арарат-Армения Мкртчян
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Аршавин – о бразильцах в "Зените": как футболисты они меня устраивают. Я бы хотел, чтобы в команде были питерские ребята
Гвардиола - о Поттере: всем тренерам требуется время. В "Барсе" мне не нужно было два сезона, так как у меня был Месси
Орещук: вряд ли по Захаряну в "Челси" будет какое-то движение. Лондонцы уже купили игроков на его позицию
Аршавин: "Зениту" нужен только Сафонов. За 10 млн евро я бы взял Матвея, даже не думая 2
Дембеле, Фати и Бускетс – в стартовом составе "Барселоны" на матч против "Атлетико"
"Чемпионат": Изидор ведет переговоры о переходе в другой клуб и не приедет на сбор "Локомотива" 2
"Наполи" обыграл "Сампдорию". Хвича провел на поле 62 минуты
"РБ Спорт": "Локомотив" хотел приобрести Комличенко. Николай отказался от перехода 4
Дубль Мареза помог "Манчестер Сити" разгромить "Челси" в Кубке Англии
Масалитин - об Агапове: хорошо, что нашли молодого защитника с российским паспортом эксклюзив
Пономарев: думаю, ЦСКА взял Агапова на всякий случай. Этого игрока всегда можно продать, если он хорошего склада эксклюзив
Гендиректор "Арарат-Армения": Мкртчян отправляется на сборы "Пари НН"
Аршавин: Михайлов и Кравцов через 3-4 года будут выступать за сборную России 3
Агент Ломовицкого: Александр вернулся в "Рубин", пока он не рассматривает другие предложения
Агент Сутормина: Алексей едет на сборы "Зенита", чтобы доказать, что он игрок стартового состава 2