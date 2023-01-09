Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
20:30
КремонезеНе начат
П1 2.33X 3.3П2 3.3
Атлетик
23:00
ОсасунаНе начат
П1 1.68X 3.7П2 5.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
22:45
АталантаНе начат
П1 3.55X 3.4П2 2.15
Реклама лига ставок Сделать ставку

Представитель Ингасона – об интересе "Зенита" и "Локо": Сверрир знает, что это хорошие клубы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент Тассос Пападопулос, представляющий интересы защитника "ПАОКа" Сверрира Ингасона, отреагировал на слухи об интересе к экс-игроку "Ростова" со стороны "Зенита" и "Локомотива".
Фото: ФК "Ростов"
"На данный момент Ингассон капитан и лидер ПАОК. Это значит, что для клуба его уход будет большой потерей. С другой стороны, если мы договоримся о деталях, которые устроят обе стороны, Сверрир знает, что "Локомотив" и "Зенит" — хорошие клубы", — цитирует агента "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что Ингасон входит в сферу интересов "Локомотива" и "Зенита". Первые хотят договориться об аренде футболиста с правом выкупа за 3.5 млн евро. Последние сразу предлагают полноценный трансфер и отступные в размере 4.5 млн.

Ингасон подписал контракт с "Ростовом" летом 2017 года и провел в составе южан 2 сезона, после чего перешел в "ПАОК".


ПАОК Ингасон Зенит Локомотив Российские трансферы
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Сборная России отметила годовщину со дня рождения Игоря Нетто
Экс-полузащитник "Урала" Колесниченко подписал контракт с "Родиной"
Гоцук, Калинский, Милсон и Янсане - в составе "Пари НН" на первый межсезонный сбор
Байрамян - о прогрессе молодежи "Ростова": такую голову, как у 19-летнего Мелёхина, я получил лет в 28-30
Тренерский штаб ЦСКА пополнили аналитик и тренер по физподготовке
"Кубань" объявила о назначении на пост главного тренера Андрея Сосницкого
Байрамян: есть тренеры, которые всю жизнь придерживаются одной тактики. Карпин - разносторонний в этом плане 3
Представитель Ингасона – об интересе "Зенита" и "Локо": Сверрир знает, что это хорошие клубы 1
Агент Изидора: Вильсону хорошо в России, но им интересуются несколько клубов
Президент FFF: не думали о расставании с Дешамом. Если бы Зидан позвонил, я бы даже трубку не взял 3
"Чемпионат": словацкий "ДАК 1904" хочет подписать полузащитника "Динамо" Сулаквелидзе
Рианчо: фантастическое время с киевским "Динамо" останется в сердце. В "Спартаке" таких чувств не было 2
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Петреску: не слежу за российским футболом. Обидно, что не могу смотреть матчи "Динамо"
Сербский тренер Милутинович: пошел бы пешком работать в Россию, если бы позвали! 1