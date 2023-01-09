"На данный момент Ингассон капитан и лидер ПАОК. Это значит, что для клуба его уход будет большой потерей. С другой стороны, если мы договоримся о деталях, которые устроят обе стороны, Сверрир знает, что "Локомотив" и "Зенит" — хорошие клубы", — цитирует агента "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Ингасон входит в сферу интересов "Локомотива" и "Зенита". Первые хотят договориться об аренде футболиста с правом выкупа за 3.5 млн евро. Последние сразу предлагают полноценный трансфер и отступные в размере 4.5 млн.
Ингасон подписал контракт с "Ростовом" летом 2017 года и провел в составе южан 2 сезона, после чего перешел в "ПАОК".
Представитель Ингасона – об интересе "Зенита" и "Локо": Сверрир знает, что это хорошие клубы
Агент Тассос Пападопулос, представляющий интересы защитника "ПАОКа" Сверрира Ингасона, отреагировал на слухи об интересе к экс-игроку "Ростова" со стороны "Зенита" и "Локомотива".
Фото: ФК "Ростов"