"Ему нужно срочно переходить в какой-то клуб. Понятна тактика игрока-звезды: дотянуть до последнего, набить цену, посмотреть конкурентов, но он не в той ситуации. Он не в том возрасте и не с тем имиджем сегодня, чтобы так действовать", - сказал Игонин.
Напомним, Дзюба в ноябре остался без команды после расторжения контракта с "Адана Демирспор". Он провел в Турции всего несколько месяцев, за которые не сумел стать игроком стартового состава, сыграв лишь 5 матчей, в которых он забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзюбы в 4 млн евро. В августе этого года ему исполняется 35 лет.
Источник: ютуб-канал "Такой футбол"
Игонин: Дзюба не в том возрасте и не с тем имиджем, чтобы набивать цену. Ему нужно срочно переходить в какой-то клуб
Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин считает, что Артему Дзюбе стоит поторопиться с выбором нового клуба.
Фото: ФК "Зенит"