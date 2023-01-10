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Карасев: прекрасно понимаю, что моя международная карьера на 100 процентов закончена

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Российский арбитр Сергей Карасев заявил, что больше не будет работать на международных матчах.
Фото: Getty Images
- Ты не имеешь международных матчей серьезного уровня — ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы. Если долгое время таких игр нет, то и назначений долгое время не будет. Прекрасно понимаю, что международная карьера на 100% закончена, - приводит мнение Карасева "Матч ТВ".

43-летний россиянин Сергей Карасев, являющийся элитным арбитром ФИФА, что позволяло ему обслуживать европейские топ-матчи, считается одним из лучших рефери России. В частности, Сергей был главным арбитром на матче Суперкубка Европы между "Челси" и "Вильярреалом" (1:1, 6-5 пен.). Также в активе Карасева 28 матчей в ЛЧ, в которых он назначил 11 пенальти, показал 100 желтых карточек и 4 красных. Арбитр работал на ЧМ-2018 в России, где отсудил 1 матч и на Евро-2022. На европейском турнире у Карасева 3 матча в качестве главного судьи и 3 встречи в качестве резервного рефери. В 2022 году Сергей не работал на матчах в Европе и отсудил ряд игр в чемпионате Саудовской Аравии. В этом сезоне Карасев отсудил 13 встреч в РПЛ. Россиянин отработал на матчах ЦСКА - "Спартак" (2:2), "Зенит" - "Локомотив" (5:0) и "Динамо" - "Зенит" (0:2).


Карасев
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