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Березуцкие, Игнашевич и Кержаков стали обладателями тренерских лицензий категории PRO

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Несколько действующих или бывших тренеров клубов РПЛ и Первой лиги сегодня стали обладателями тренерских лицензий категории PRO.
Фото: Чемпионат.com
Сегодня в Академии РФС состоялось вручение дипломов категории PRO-УЕФА. Среди обладателей дипломов – Алексей и Василий Березуцкие, Александр Кержаков, Спартак Гогниев, Олег Кузьмин, Мурад Мусаев, Роман Шаронов, Дмитрий Пятибратов и другие. Обучение проходило с 2020 года. Во время обучения основной упор делался на практическую работу на футбольных полях – занятия проходили в "Лужниках".

Александр Кержаков руководил нижегородским футбольным клубом "Пари НН", но ушел из команды летом 2022 года. Сейчас до сих пор находится без работы. Олег Кузьмин находился в тренерском штабе Леонида Слуцкого в казанском "Рубине", и пока все еще там после ухода Леонида Викторовича. Спартак Гогниев в предыдущем сезоне работал в Первой лиге с "Аланией", в сентябре 2022 года был назначен главным тренером подмосковных "Химок", которыми до сих пор руководит. "Химки" занимают предпоследнее место в Российской премьер-лиге. Роман Шаронов возглавляет "СКА-Хабаровск", представляющий Первую лигу, а Дмитрий Пятибратов работает с воронежским "Факелом", вышедшим из ФНЛ (ныне – Первая лига) по итогам предыдущего сезона. "Факел" на данный момент занимает тринадцатое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: "РБ Спорт"


Березуцкий В. Березуцкий Кержаков Игнашевич Гогниев Шаронов Кузьмин Пятибратов
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