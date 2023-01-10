Сегодня в Академии РФС состоялось вручение дипломов категории PRO-УЕФА. Среди обладателей дипломов – Алексей и Василий Березуцкие, Александр Кержаков, Спартак Гогниев, Олег Кузьмин, Мурад Мусаев, Роман Шаронов, Дмитрий Пятибратов и другие. Обучение проходило с 2020 года. Во время обучения основной упор делался на практическую работу на футбольных полях – занятия проходили в "Лужниках".
Александр Кержаков руководил нижегородским футбольным клубом "Пари НН", но ушел из команды летом 2022 года. Сейчас до сих пор находится без работы. Олег Кузьмин находился в тренерском штабе Леонида Слуцкого в казанском "Рубине", и пока все еще там после ухода Леонида Викторовича. Спартак Гогниев в предыдущем сезоне работал в Первой лиге с "Аланией", в сентябре 2022 года был назначен главным тренером подмосковных "Химок", которыми до сих пор руководит. "Химки" занимают предпоследнее место в Российской премьер-лиге. Роман Шаронов возглавляет "СКА-Хабаровск", представляющий Первую лигу, а Дмитрий Пятибратов работает с воронежским "Факелом", вышедшим из ФНЛ (ныне – Первая лига) по итогам предыдущего сезона. "Факел" на данный момент занимает тринадцатое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
Березуцкие, Игнашевич и Кержаков стали обладателями тренерских лицензий категории PRO
Несколько действующих или бывших тренеров клубов РПЛ и Первой лиги сегодня стали обладателями тренерских лицензий категории PRO.
Фото: Чемпионат.com