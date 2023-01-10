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Рианчо: Глушакова не вернут в "Спартак". Это полнейший абсурд - сейчас он не соответствует уровню команды

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Экс-наставник "Спартака" Рауль Рианчо высказался по поводу возможного возвращения в команду Дениса Глушакова.
Фото: "СЭ"
- Уверен, что Глушакова ни за что не вернут в "Спартак". Это полнейший абсурд — сейчас он не соответствует уровню команды. Даже не знаю, в каком случае возможен такой сценарий, - приводит мнение Рианчо "РБ Спорт".

35-летний хавбек Денис Глушаков в данный момент находится без команды, так как недавно досрочно расстался с "Химками". В подмосковной команде игрок сыграл 67 встреч, в которых забил 15 мячей и отдал 5 ассистов. Ранее Денис уже выступал за "Спартак". С командой футболист выигрывал чемпионат России и Суперкубок России. В 2019 году россиянин покинул московский коллектив и перебрался в "Ахмат". Рауль Рианчо входил в тренерский штаб Массимо Карреры в "Спартаке" в 2018 году. После увольнения итальянского специалиста испанец исполнял обязанности наставника команды несколько игр. Именно при Рианчо Глушаков вернулся из дубля, куда был отправлен предыдущим главным тренером.

"Спартак" успешно провел первую половину российского чемпионата и после 17 сыгранных туров расположился на 2 месте. Московский коллектив отстает от "Зенита", идущего привычно на первой строчке в таблице, на 6 баллов.


Рианчо Глушаков Спартак
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