- Я считаю, что у "Зенита" нет помощи со стороны РФС или "Газпрома", который якобы может повлиять на выигранные ими награды. То, что вы называете админресурсом — полный бред, у них его нет, так думают только глупые люди. "Зенит" достиг всего этого честным трудом, - приводит мнение Рианчо "РБ Спорт".
"Зенит" назначил Сергея Семака наставником команды в 2018 году. С тех пор петербуржцы 4 раза досрочно выигрывали российский чемпионат. Также в активе "Зенита" трофей Кубка России и 3 Суперкубка России. В этом розыгрыше РПЛ команда снова уверенно лидирует, набрав 42 очка. Петербуржский коллектив опережает, идущий на второй строчке, "Спартак" на 6 баллов.
РПЛ возобновится 3 марта. "Зенит" свой первый матч в рамках российского первенства проведет 4 марта. Команда Семака дома сыграет с "Пари НН". В Кубке России сине-бело-голубые стартуют 25 февраля. Зенит приедет в Ульяновск и сыграет с местной "Волгой".
Рианчо: админресурс "Зенита" – полный бред. Клуб достиг всего честным трудом
Фото: ФК "Спартак"