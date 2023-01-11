- Надеюсь, что профессионализм и уровень менеджмента "Зенита" достаточно высоки, чтобы не совершать таких ошибок. Сейчас я вижу, что работает, поэтому больших сомнений на счёт перехода бразильцев у меня нет, - приводит мнение Игонина "Чемпионат".
Вчера Зенит объявил, что в стан команды перебрались 2 новых бразильских футболиста. Этой зимой ряды петербуржского коллектива пополнит 19-летний защитник Роберт Ренан, а летом в клуб прибудет 22-летний Ду Кейрос, выступающий на позиции опорного хавбека. Также петербуржцы имеют возможность приоритетного права выкупа 16-летнего бразильского вингера Педро. Сейчас в составе "Зенита" 6 бразильцев. Футболисты являются ключевыми игроками в тактических построениях Сергея Семака, а Малком еще и является лучшим бомбардиром команды, набрав 15+7 по системе гол плюс пас в 23 играх. Также свой лучший сезон в России по статистике проводит хавбек Вендел.
"Зенит" 4 года подряд побеждает в РПЛ. Команда Сергея Семака в нынешнем розыгрыше российского первенства снова идет к чемпионству, опережая своего ближайшего преследователя на 6 очков. В случае 5 чемпионства петербуржский коллектив получит на свою эмблему 2 звезду.
Игонин – о переходе бразильцев в "Зенит": надеюсь, что профессионализм и уровень менеджмента клуба достаточно высоки
Экс-защитник "Зенита" Алексей Игонин высказался по поводу приобретения клубом новых бразильских футболистов.
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