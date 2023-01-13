– Лично для меня Турция – не тот вариант, чтобы проявить себя в Европе. Тут все зависит от Дмитрия, но мне кажется, что в "Локомотиве" он будет чувствовать себя лучше. Единственное, что может привлечь – участие в Лиге чемпионов. Если Дмитрий понимает, что он как футболист не растет в России, то можно сменить страну, – цитирует Павлюченко "Чемпионат".
Напомним, что центральным полузащитником сборной России и московского "Локомотива" на данный момент интересуется турецкий футбольный клуб "Бешикташ". Этот клуб сейчас идет пятым в турнирной таблице чемпионата Турции. "Локомотив" в Российской премьер-лиги занимает четырнадцатое место, располагаясь в зоне стыковых матчей. От зоны прямого вылета из РПЛ в Первую лигу "железнодорожников" разделяет всего одно очко. Баринов выступает за главную команду "Локомотива" с лета 2016 года. Контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Дмитрий является капитаном и лидеров "железнодорожников". Портал Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро. В сборную России Баринов вызывается в последнее время регулярно.
Павлюченко: мне кажется, в "Локомотиве" Баринову будет лучше, чем в "Бешикташе"
Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова в турецкий "Бешикташ".
Фото: Чемпионат.com