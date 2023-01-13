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Рианчо – об отсутствии Промеса на сборе "Спартака": это большая потеря, лучшие всегда должны быть с командой

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Экс-наставник "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал отсутствие Квинси Промеса на первом сборе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
- Отсутствие Промеса на сборах — большая потеря для "Спартака". Он отличный игрок. Лучшие всегда должны быть с командой, - приводит слова Рианчо "РБ Спорт".

Голландец Квинси Промес, выступающий на позиции вингера, пропустит первый сбор "Спартака", который пройдет в ОАЭ. Официальная причина – просьба игрока из-за личных обстоятельств не лететь с командой. Некоторые источники утверждают, что нападающий пропускает сбор из-за того, что в Нидерландах на Квинси заведены уголовные дела, а ОАЭ с 2021 года сотрудничает с европейской страной по вопросам экстрадиции.

В этом сезоне Промес успешно проявляет себя в роли лидера и представляет собой главную ударную силу московского коллектива. На счету игрока 14 голов в 16 матчах первой половины нынешнего розыгрыша РПЛ. Также Квинси сумел отметиться 6-ю ассистами. "Спартак" сегодня отправился на первый сбор в ОАЭ, где начнет свои первые тренировки в 2023 году.


Рианчо Спартак Промес
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