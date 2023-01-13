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Кузьмичев: "Бешикташ" рассчитывает на 4-5 млн евро за Баринова. "Локо" захочет все 15

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Бывший директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев высказался о вероятном переходе полузащитника красно-зеленых Дмитрия Баринова в "Бешикташ".
Фото: ФК "Локомотив"
"Думаю, там учитывают и остающийся срок контракта, и желание игрока, и с этим прицелом будут вести переговоры. Турки не любят платить полный куш, денежки они считать умеют. Думаю, рассчитывают на сумму порядка 4-5 миллионов, "Локо" захочет все 15", — цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".

Вчера в СМИ появилась информация, что "Бешикташ" собирается направить в "Локомотив" запрос на трансфер Баринова.

Футболист забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу в 16-ти встречах первой части текущего сезона Российской Премьер-лиги.


Бешикташ Локомотив Баринов Кузьмичев
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