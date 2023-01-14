– Я попросил привлечь к работе футболистов, которые имеют опыт работы со мной. Шлякова подписали, Кухарчука. Надеюсь, в самое короткое время будут подписаны еще двое, с которыми мы пересекались, – передает слова Талалаева "Матч ТВ".
Этой зимой в московское "Торпедо" уже перешли фланговый защитник Евгений Шляков, ранее проводивший карьеру в воронежском "Факеле", "Тамбове" и других командах, а также фланговый полузащитник Илья Кухарчук, перешедший из подмосковных "Химок". Сам Андрей Талалаев возглавляет московское "Торпедо", за которое он выступал еще в качестве футболиста, с октября 2022 года. "Автозаводцы" по итогам семнадцати сыгранных туров текущего сезона Российской премьер-лиги замыкают турнирную таблицу. До зоны стыковых матчей – семь очков, до спасительного двенадцатого места – 13.
Талалаев: попросил приобрести в "Торпедо" игроков, имеющих опыт работы со мной. Совсем скоро будут подписаны еще двое
Главный тренер московского "Торпедо" Андрей Талалаев ответил на вопрос о трансферной стратегии клуба.
Фото: Чемпионат.com