– Могут ли "Крылья Советов" вылететь? Сейчас в РПЛ есть команды, у которых дела обстоят намного хуже, чем у самарцев. Поэтому, думаю, на данный момент "Крылья" не покинут РПЛ, – передает слова Каряки Metaratings.
По итогам 17-ти сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части текущего сезона самарские "Крылья Советов" идут на 11-м месте в турнирной таблице. Самарская команда под руководством Игоря Осинькина имеет на своем счету 20 очков. В зоне вылета из РПЛ в Первую лигу на данный момент находятся московское "Торпедо" (6 очков) и подмосковные "Химки" (12 очков). В зоне стыковых матчей располагаются московский "Локомотив" и воронежский "Факел", на счету у которых по 13 очков. Этой зимой "Крылья Советов" уже потеряли Сергея Пиняева и Максима Глушенкова – оба перешли в "Локомотив".
Каряка: "Крылья Советов" не вылетят из РПЛ. Сейчас есть команды, у которых дела обстоят намного хуже
Бывший футболист "Крыльев Советов" Андрей Каряка высказался о шансах самарского клуба остаться в Российской премьер-лиге.
Фото: ПФК "Крылья Советов"