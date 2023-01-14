"Интерес к Сычевому? Клуб никогда не говорит о трансферном рынке и интересе к игрокам. У меня нет никакой информации об этом. Это имя не упоминалось в местной прессе", - цитирует Гомеса "РБ Спорт".
Напомним, ранее агент Владимира Сычевого заявил, что до того, как его клиент перешел из "Оренбурга" в "Крылья Советов", интерес к нападающему проявляла испанская "Севилья". В итоге Сычевой стал игроком самарцев в конце декабря прошлого года.
Прямо сейчас Владимир Сычевой делит статус лучшего бомбардира РПЛ с нападающим "Спартака" Квинси Промесом. В активе обоих по 14 мячей в текущем сезоне.
Пресс-атташе "Севильи": Сычевой? Это имя не упоминалось в местной прессе
Пресс-атташе "Севильи" Хесус Гомес заявил, что не знает о возможном интересе испанского клуба к российскому форварду Владимиру Сычевому.
Фото: ФК "Оренбург"