Мой самый удачный трансфер в "Спартаке" — приход Луки Каттани в клуб. Если бы не случившиеся внешние обстоятельства, то у него бы точно получилось привести "Спартак" к заветному трофею. Самый неудачный — Газизов. Хорошо, что удалось его вовремя раскусить, - приводит комментарий Салиховой "РБ Спорт".
41-летний итальянец Лука Каттани занял должность спортивного директора "Спартака" зимой 2021 года. Экс-скаут "ПСЖ" покинул московский коллектив летом 2022 года. В период руководства итальянца в клуб пришли ямайский форвард Шамар Николсон, люксембуржец Кристофер Мартинес, выступающий на позиции опорного хавбека, российские защитники Данила Хлусевич и Леон Классен, а также центральный полузащитник Данил Пруцев. Команду возглавил итальянец Пауло Ваноли. Весной 2022 года "Спартак" смог выиграть трофей впервые с 2017 года, одержав победу в Кубке России. Летом Ваноли покинул стан "Спартака" и руководство красно-белых назначило испанца Гильермо Абаскаля новым наставником команды. Под руководством нового специалиста "Спартак" после первой половины сезона РПЛ располагается на 2-й строчке.
Шамиль Газизов был гендиректором "Спартака" с лета по зиму 2020 года.
Салихова: Каттани - мой самый удачный трансфер в "Спартаке". Самый неудачный — Газизов. Хорошо, что вовремя раскусили
Супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о своих лучших и худших трансферах в клубе.
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