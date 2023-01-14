"Первые эмоции от перехода в "Рубин" просто супер. Я давно мечтал играть в сильной лиге. Так что я очень рад, что попал в "Рубин". На меня вышли еще летом, но тогда у меня был контракт с клубом, поэтому сразу приехать я не мог", - сказал Ашурматов в интервью пресс-службе клуба.
"Рубин" официально объявил о подписании Ашурматова несколько часов назад. Сообщалось, что он подписал соглашение до 2026 года. Защитник будет выступать за казанцев под пятым номером.
Последним клубом Ашурматова был "Навбахор" из Узбекистана. До этого он играл за "Бунедкор" и корейские "Канвон" и "Кванджу". Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 850 тысяч евро.
Узбеский новичок "Рубина" Ашурматов: давно мечтал играть в сильной лиге
Защитник "Рубина" Рустам Ашурматов поделился эмоциями после перехода в казанский клуб.
Фото: ФК "Рубин"