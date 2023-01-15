– Были ли у меня недавно предложения возглавить какой-либо клуб? Нет, предложений пока не поступало, – передает слова Кержакова "РБ Спорт".
Последним местом работы Александра Кержакова в качестве футбольного тренера был нижегородский клуб "Пари НН", который он возглавлял в период с июня 2021 года по июнь 2022 года. Для ровно года работы в Нижнем Новгороде Александру не хватило всего двух дней. Во главе "Пари НН" Кержаков провел 33 матча. До нижегородской команды работал в "Томи" и юношеской сборной России по футболу. 27 ноября 2022 года Александру Кержакову исполнилось 40 лет.
Александр Кержаков: предложений возглавить какой-либо клуб пока не поступало
Российский футбольный тренер Александр Кержаков сообщил, что пока не получал предложений от клубов.
Фото: РПЛ