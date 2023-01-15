"Первые впечатления от России и Москвы? Люблю такую погоду, мне нравится зима. Люблю Россию и Москву. Я знаю, что "Динамо" — большой клуб. Цели — постараться выиграть чемпионат и Кубок с "Динамо", — цитирует сербского защитника Sport24.
"Динамо" согласовало трансфер Майсторовича с "Войводиной" летом 2022 года. 17-летний сербский футболист пополнил состав бело-голубых этой зимой.
"Динамо" по итогам первой части текущего чемпионата России занимает 4-е место в турнирной таблице. Подопечные Славиши Йокановича записали себе на счет 29 очков.
Майсторович: люблю Россию и Москву. Цели в "Динамо" - выиграть чемпионат и Кубок
Новичок "Динамо" Милан Майсторович поделился впечатлениями от перехода в московскую команду.
Фото: ФК "Динамо"