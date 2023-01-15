По данным источника, сумма компенсации, которую красно-белые выплатили бы клубу из ОАЭ за бразильского футболиста, могла составить 1.5 млн евро, самому игроку предлагали зарплату 600 тысяч евро за сезон.
Отмечается, что помимо москвичей интерес к 21-летнему левому защитнику проявлял еще один российский клуб. Руководство "Спартака" приняли решение отказаться от трансфера.
Эрик проводит третий сезон в составе "Аль-Айна". В текущем розыгрыше чемпионата ОАЭ бразильский защитник принял участие в 12 играх и отметился голом и двумя результативными передачами.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" вел переговоры по трансферу 21-летнего защитника "Аль-Айна" Эрика
"Спартак" рассматривал возможность подписания защитника "Аль-Айна" Эрика.