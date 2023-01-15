"Артем Дзюба всегда был сильным нападающим. Это лучший российский бомбардир! Не верится, что он сейчас без клуба. Дзюба может перейти в "Торпедо"? Они же последние в РПЛ. Это не уровень российского бомбардира", - цитирует аргентинца Sport24.
Ранее в СМИ сообщалось, что Дзюба близок к подписанию контракта до конца сезона с "Торпедо". Первую часть текущей кампании 34-летний нападающий провел в турецком клубе "Адана Демирспор" - он принял участие в 4-х играх национального первенства и забил 1 мяч.
Фернандес выступал за "Динамо" с 2006-го по 2014 год.
Фернандес: Дзюба – лучший российский бомбардир! "Торпедо" - не его уровень
Экс-защитник "Динамо" Леандро Фернандес высказался о потенциальном переходе форварда Артема Дзюбы в "Торпедо".
Фото: ФК "Адана Демирспор"