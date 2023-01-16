- В октябре 2020 я говорил руководству "Спартака" о Хвиче, предлагал купить его. Тогда было понятно, что это фантастический игрок. Но сделка не состоялась. Почему? Не знаю, такова жизнь. Вам лучше спросить об этом у Леонида Федуна. Рынок так устроен, что невозможно купить всех игроков, которых я рекомендовал клубу, - приводит слова Камоцци "РБ Спорт".
21-летний грузинский вингер Хвича Кварацхелия выступал в России за "Локомотив" и "Рубин". В казанском клубе игрок добился значительного прогресса и на него обратили внимание европейские топ-клубы. Весной 2022 года Кварацхелия покинул коллектив из Казани и перебрался в грузинский "Динамо" Батуми, а летом этого же года "Наполи" выкупил игрока за 10 млн евро.
Хвича сразу стал одним из ключевых футболистов неаполитанцев и за 20 игр оформил 9+12 по системе гол плюс пас. Контракт грузинского вингера с неаполитанским коллективом действует до лета 2027 года. Авторитетный аналитический сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хвичи в 60 млн евро.
13 января "Наполи" разгромно обыграл "Ювентус" (5:1), в этой игре Кварацхелия забил 1 мяч и совершил 2 ассистентских действия.
Камоцци: в октябре 2020 года я предлагал "Спартаку" купить Хвичу. Почему сделка не состоялась? Спросите у Федуна
Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, что предлагал "Спартаку" приобрести Хвичу Кварацхелию.
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