Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
23:00
ЭльчеНе начат
П1 2X 3.4П2 4.1

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
22:45
СампдорияНе начат
П1 2.31X 3.2П2 3.4
Реклама лига ставок Сделать ставку

Камоцци: в октябре 2020 года я предлагал "Спартаку" купить Хвичу. Почему сделка не состоялась? Спросите у Федуна

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, что предлагал "Спартаку" приобрести Хвичу Кварацхелию.
Фото: Getty Images
- В октябре 2020 я говорил руководству "Спартака" о Хвиче, предлагал купить его. Тогда было понятно, что это фантастический игрок. Но сделка не состоялась. Почему? Не знаю, такова жизнь. Вам лучше спросить об этом у Леонида Федуна. Рынок так устроен, что невозможно купить всех игроков, которых я рекомендовал клубу, - приводит слова Камоцци "РБ Спорт".

21-летний грузинский вингер Хвича Кварацхелия выступал в России за "Локомотив" и "Рубин". В казанском клубе игрок добился значительного прогресса и на него обратили внимание европейские топ-клубы. Весной 2022 года Кварацхелия покинул коллектив из Казани и перебрался в грузинский "Динамо" Батуми, а летом этого же года "Наполи" выкупил игрока за 10 млн евро.

Хвича сразу стал одним из ключевых футболистов неаполитанцев и за 20 игр оформил 9+12 по системе гол плюс пас. Контракт грузинского вингера с неаполитанским коллективом действует до лета 2027 года. Авторитетный аналитический сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хвичи в 60 млн евро.

13 января "Наполи" разгромно обыграл "Ювентус" (5:1), в этой игре Кварацхелия забил 1 мяч и совершил 2 ассистентских действия.


Спартак Камоцци Кварацхелия
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Льорис: Мбаппе может претендовать на роль капитана сборной Франции
Григорий Иванов: надо расширять лигу до 18 команд. У московских команд на 10 выездов меньше, чем у нас 3
Защитник ЦСКА Лукин: надеюсь Фернандес вернется в клуб, и у нас получится связка
Левандовски: "Барселона" хочет продолжать оставаться на вершине
Аршавин: может быть Промес так подготовится с молодежной командой, что все решат, что и на сборы не надо ездить
Президент "Оренбурга": деньги за Сычевого пока не пришли. На прошлой неделе мы выставили счет
Михайлов: ко мне был интерес из Европы. Но потом дали понять, что игроков из России звать не будут
Камоцци: в октябре 2020 года я предлагал "Спартаку" купить Хвичу. Почему сделка не состоялась? Спросите у Федуна 4
Глава ФТР Тарпищев: для меня номер один – Пеле, на втором месте – Месси 1
Аршавин: вряд ли у "Зенита" будут ещё усиления в зимнее трансферное окно
Семак – о Ду Кейросе: игрок универсальный, для нас такие футболисты, что касается иностранцев, важны
Газзаев: Глушаков в состоянии помочь любому клубу РПЛ. Возраст ничего не значит
Footmercato: Бензема продлит контракт с "Реалом" до лета 2024 года
Аршавин – об уходе бразильцев: зимнее трансферное окно "Зенит" переживет спокойно, а летом будет нервячок 4
Хави завоевал первый трофей в качестве наставника "Барселоны" 1