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Лукин: люблю жестких защитников. Мне импонируют ван Дейк, Рамос и Мальдини. Меня самого в команде сравнивали с Нестой

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Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, кто из звездных коллег по амплуа ему больше всего нравится по стилю игры.
Фото: "СЭ"
– Ван Дейк импонирует по стилю. Люблю жестких защитников. Еще мне импонируют еще Рамос и Мальдини. А какое-то время пацаны в команде и тренер сравнивали меня с Нестой. Сейчас поменьше этого, только в шутку могут назвать Мальдини, – передает слова Лукина Sport24.

Голландский центральный защитник Вирджил ван Дейк на данный момент играет за английский "Ливерпуль". Прямо сейчас Вирджил выбыл из-за травмы на несколько недель. Испанский защитник Серхио Рамос выступает за французский "ПСЖ", вчера выходил в основном составе команды в гостевом поединке с "Ренном", в котором парижане уступили со счетом 0:1. Мальдини и Неста уже завершили карьеры футболистов.

Матвей Лукин дебютировал за главную команду московского ЦСКА в текущем сезоне РПЛ, в матче против другого московского клуба – "Локомотив". Отыграл все 90 минут, был признан лучшим игроком матча, но затем появлялся на поле лишь в Кубке России, на 26 минут, успел отметиться голевой передачей.


Лукин ЦСКА Неста Рамос ван Дейк Мальдини
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