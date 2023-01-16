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Мойзес: беру пример с Алабы. Наши ситуации схожи. Его приглашали в Мадрид крайним защитником, но он стал центральным

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Защитник московского ЦСКА Мойзес рассказал, что считает Давида Алабу эталоном на своей позиции на футбольном поле.
Фото: realmadrid.com
– Я в полном распоряжении тренера. Где скажет, там и выйду. Комфортно ощущаю себя и на бровке, и в роли одного из центральных защитников. Перед глазами пример Алабы из "Реала". Я изучаю его игру по видео, у него есть, что подсмотреть. Наши ситуации схожи. Его приглашали в Мадрид как крайнего защитника, а необходимость заставила переквалифицироваться в центральные. И он очень качественно действует и в той, и в другой позиции, – цитирует Мойзеса Bobsoccer.

Бразильский защитник Мойзес играет за ЦСКА на правах годичной аренды из футбольного клуба "Интернасьонал". В текущем сезоне у бразильца тринадцать матчей в Российской премьер-лиге и пять в Кубке России, на его групповой стадии. На счету у Мойзеса по одной результативной передаче в РПЛ и Кубке России.

Австрийский защитник Давид Алаба переходил в мадридский "Реал" летом 2021 года из мюнхенской "Баварии". Еще ранее выступал за "Хоффенхайм", вторую и молодежную команды "Баварии". В текущем сезоне Ла Лиги Давид Алаба отыграл 16 матчей за "Реал Мадрид", забил один мяч и отдал три результативных передачи. За сборную Австрию к 30-ти годам Давид провел 98 матчей, забил 15 мячей. Алаба – капитан национальной команды.


Мойзес Алаба ЦСКА Реал Мадрид
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