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Юран: Личка — лучший тренер первой части нынешнего сезона РПЛ

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Экс-наставник "Химок" Сергей Юран назвал лучшего тренер первой половины РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
- Согласен с Аршавиным, что Личка — лучший тренер первой части нынешнего сезона РПЛ. У "Оренбурга" собралась очень симпатичная команда, на которую действительно приятно смотреть. При скромных финансах им удалось привезти к себе качественных легионеров-латиноамериканцев, быстро встроить их в состав, - приводит мнение Юрана "СЭ".

45-летний специалист из Чехии Марцел Личка возглавляет "Оренбург" с 2020 года. Под руководством тренера команда в первый же сезон смогла добиться повышения в классе, выиграв розыгрыш ФНЛ 2020/2021. Но из-за несоответствия стадиона "Оренбурга" регламентным нормам, команда не было допущена в РПЛ. В следующем сезоне Личка снова смог вывести свою команду в главный российский чемпионат. Команде удалось обыграть в стыковых матчах "Уфу" (2:2, 2:1). Соглашение Марцела с оренбургским коллективом завершается летом 2023 года. Этой зимой тренером интересовался "Краснодар", но чех отказался от того варианта.

По итогам первой половины сезона "Оренбург" с 25-ю очками располагается на 7-й строчке. В 17-м туре Команда за 17 игр забила 31 гол и пропустила 29 мячей.


Оренбург Юран Личка
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