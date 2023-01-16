- Согласен с Аршавиным, что Личка — лучший тренер первой части нынешнего сезона РПЛ. У "Оренбурга" собралась очень симпатичная команда, на которую действительно приятно смотреть. При скромных финансах им удалось привезти к себе качественных легионеров-латиноамериканцев, быстро встроить их в состав, - приводит мнение Юрана "СЭ".
45-летний специалист из Чехии Марцел Личка возглавляет "Оренбург" с 2020 года. Под руководством тренера команда в первый же сезон смогла добиться повышения в классе, выиграв розыгрыш ФНЛ 2020/2021. Но из-за несоответствия стадиона "Оренбурга" регламентным нормам, команда не было допущена в РПЛ. В следующем сезоне Личка снова смог вывести свою команду в главный российский чемпионат. Команде удалось обыграть в стыковых матчах "Уфу" (2:2, 2:1). Соглашение Марцела с оренбургским коллективом завершается летом 2023 года. Этой зимой тренером интересовался "Краснодар", но чех отказался от того варианта.
По итогам первой половины сезона "Оренбург" с 25-ю очками располагается на 7-й строчке. В 17-м туре Команда за 17 игр забила 31 гол и пропустила 29 мячей.
Юран: Личка — лучший тренер первой части нынешнего сезона РПЛ
Экс-наставник "Химок" Сергей Юран назвал лучшего тренер первой половины РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"