- Такой вопрос не обсуждался. Не слышал о предложениях из бундеслиги, -приводит комментарий Сычевого "СЭ".
Сегодня СМИ сообщили, что 26-летнему форварду из России Владимиру Сычевому предлагали принять украинско гражданство трансфера в клуб чемпионата Германии. Но уроженца Симферополя не устроил такой вариант и он ответил отказом. Этой зимой лучший бомбардир РПЛ перебрался в "Крылья Советов".
Владимир Сычевой забил 14 голов за 15 встреч в нынешнем сезоне российского первенства. Контракт главного открытия РПЛ с самарским коллективом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость Сычевого, по данным финансово-аналитического сайта Transfermarkt, составляет 2,5 млн евро.
Сычевой: вопрос смены гражданства ради выступления в Бундеслиге не обсуждался. Не слышал о предложениях из Германии
Форвард "Крыльев Советов" Владимир Сычевой рассказал о том, предлагали ли ему сменить гражданство ради выступления в чемпионате Германии.
Фото: ФК "Оренбург"