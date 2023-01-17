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Сычевой: вопрос смены гражданства ради выступления в Бундеслиге не обсуждался. Не слышал о предложениях из Германии

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Форвард "Крыльев Советов" Владимир Сычевой рассказал о том, предлагали ли ему сменить гражданство ради выступления в чемпионате Германии.
Фото: ФК "Оренбург"
- Такой вопрос не обсуждался. Не слышал о предложениях из бундеслиги, -приводит комментарий Сычевого "СЭ".

Сегодня СМИ сообщили, что 26-летнему форварду из России Владимиру Сычевому предлагали принять украинско гражданство трансфера в клуб чемпионата Германии. Но уроженца Симферополя не устроил такой вариант и он ответил отказом. Этой зимой лучший бомбардир РПЛ перебрался в "Крылья Советов".

Владимир Сычевой забил 14 голов за 15 встреч в нынешнем сезоне российского первенства. Контракт главного открытия РПЛ с самарским коллективом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость Сычевого, по данным финансово-аналитического сайта Transfermarkt, составляет 2,5 млн евро.


Сычевой Оренбург Крылья Советов
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