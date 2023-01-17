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Metaratings: защитник "Химок" Тихий может продолжить карьеру в "Торпедо" или в Турции

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Стало известно, какие варианты продолжения карьеры есть у защитника "Химок" Дмитрия Тихого.
Фото: РПЛ
Напомним, Тихий не попал в состав своей команды на зимний тренировочный сбор. Сообщалось, что он, как и еще восемь игроков основы "Химок", не входит в планы главного тренера подмосковного клуба Спартака Гогниева. По информации источника, интерес к Тихому проявляет московское "Торпедо". Кроме того, игрок заинтересовал неназванный турецкий клуб.

Дмитрий Тихий выступал за "Химки" с февраля 2019 года. На его счету 106 матчей в составе команды, в которых он забил один гол и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 900 тысяч евро.

Источник: Metaratings


Тихий Химки
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