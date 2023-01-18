– Предложение из Турции есть, но не могу говорить, какой конкретно клуб. Жду ответа от другой стороны, переговоры в процессе. По России все на стадии разговоров, не более того, – цитирует Тихого "РБ Спорт".
Напомним, что российский центральный защитник и капитан подмосковных "Химок" Дмитрий Тихий вошел в число футболистов, которые не отправились вместе с командой на зимние сборы в Турцию. Чуть ранее один из источников (Metaratings) сообщил о том, что Тихий может продолжить карьеру в московском "Торпедо" или одном из турецких клубов. Контракт Дмитрия с "Химками" на данный момент рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Тихий провел всего девять матчей (из семнадцати) за подмосковный клуб в Российской премьер-лиге. Результативными действиями не отмечался.
Тихий: из Турции предложение действительно есть, клуб не назову. По России все на стадии разговоров, не более того
Защитник подмосковных "Химок" Дмитрий Тихий подтвердил информацию об интересе из Турции.
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