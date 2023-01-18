- Говорят о том, что конкурент у "Зенита" только один — он сам? Соглашусь с этим. В некоторых матчах, бывает, чувствуется недонастрой, недооценка соперника, - приводит комментарий Кузяева "Матч ТВ".
Россиянин Далер Кузяев, выступающий на позиции центрального хавбека, в текущем сезоне является одним из ключевых футболистов в тактических построениях наставника команды Сергея Семака. Далер поучаствовал в 20 играх за "Зенит", в которых забил 5 голов и оформил 5 голевых передач. Также в активе игрока два матча за сборную России против Кыргызстана (2:1) и Узбекистана (0:0). Контракт Далера с клубом из Санкт-Петербурга завершается летом 2023 года. Рыночная стоимость воспитанника "Зенита", по данным сайта Transfermarkt, составляет 10 млн евро.
Кузяев: соглашусь с тем, что конкурент у "Зенита" только один — он сам
Российский игрок "Зенита" Далер Кузяев высказался о конкуренции в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"