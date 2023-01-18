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Пресс-служба "Крыльев Советов": Рассказов тренируется с командой, но контракт пока не подписан

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В пресс-службе "Крыльев Советов" высказались по поводу перехода российского защитника Николай Рассказов.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Николай приступил к тренировкам в составе "Крыльев Советов". Контракт пока не подписан, - приводит комментарий пресс-службы ТАСС.

16 января правый защитник из России Николай Рассказов, являющийся воспитанником Спартака, прибыл на турецкий сбор "Крыльев Советов". Агент игрока сообщил, что все договоренности по трансферу Николая в самарский коллектив достигнуты. По сообщениям Metarаtings, красно-белые готовы отпустить Рассказова бесплатно. В этом сезоне россиянин забил 1 гол в 11 встречах за красно-белых. Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль принял решение не включать Рассказова в состав на зимние сборы команды

"Крылья Советов" после 17 туров с 20-очками находятся на 11 месте в таблице текущего розыгрыша РПЛ.Сезон для команды Игоря Осинькина возобновится кубковым матчем против московского "Динамо". В РПЛ самарцы в рамках 18 тура сыграют также с бело-голубыми.


Рассказов Крылья Советов Спартак
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