- Николай приступил к тренировкам в составе "Крыльев Советов". Контракт пока не подписан, - приводит комментарий пресс-службы ТАСС.
16 января правый защитник из России Николай Рассказов, являющийся воспитанником Спартака, прибыл на турецкий сбор "Крыльев Советов". Агент игрока сообщил, что все договоренности по трансферу Николая в самарский коллектив достигнуты. По сообщениям Metarаtings, красно-белые готовы отпустить Рассказова бесплатно. В этом сезоне россиянин забил 1 гол в 11 встречах за красно-белых. Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль принял решение не включать Рассказова в состав на зимние сборы команды
"Крылья Советов" после 17 туров с 20-очками находятся на 11 месте в таблице текущего розыгрыша РПЛ.Сезон для команды Игоря Осинькина возобновится кубковым матчем против московского "Динамо". В РПЛ самарцы в рамках 18 тура сыграют также с бело-голубыми.
Пресс-служба "Крыльев Советов": Рассказов тренируется с командой, но контракт пока не подписан
В пресс-службе "Крыльев Советов" высказались по поводу перехода российского защитника Николай Рассказов.
Фото: ПФК "Крылья Советов"