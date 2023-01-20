Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
23:00
СельтаНе начат
П1 2.95X 2.8П2 2.95

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
22:30
БаварияНе начат
П1 3.85X 4П2 1.88
Реклама лига ставок Сделать ставку

"РБ Спорт": Геркус планирует привести в "Торпедо" Лисаковича

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Московское "Торпедо" ведет с казанским "Рубином" переговоры о переходе нападающего Виталия Лисаковича.
Фото: РПЛ
По данным источника, президент "Торпедо" Илья Геркус планирует подписать форварда "Рубина" Лисаковича. Белорус – достаточно известный для России футболист, он хорошо адаптирован к РПЛ. При этом "Рубин" может отпустить Виталия, так как испытывает небольшие финансовые проблемы.

Напомним, что несколько дней назад в определенных источниках появилась информация о возобновлении интереса московского "Торпедо" к 34-летнему российскому центральному нападающему Артему Дзюбе, который с начала ноября 2022 года находится в статусе свободного агента. Не стал отрицать интерес к Артему и президент "автозаводцев" Илья Геркус.

Однако сейчас в СМИ появляются предположения о том, что руководство "Торпедо" потеряло интерес к Дзюбе, что главный тренер команды Андрей Талалаев ищет форварда другого типажа и возраста. Виталий Лисакович играет за "Рубин" с января 2022 года. Его контракт с казанским клубом рассчитан до лета 2025 года. В "Рубин" переходил из "Локомотива". Казанская команда сейчас играет в Первой лиге, идет на третьем месте, имеет шансы вернуться в РПЛ. "Торпедо" замыкает турнирную таблицу РПЛ и сильно рискует вылететь в Первую лигу.


Геркус Торпедо Лисакович Рубин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Шалимов: никакой лондонский "Арсенал" Кварацхелии не нужен. Этот клуб ничем не лучше "Наполи"
Marcа: Дани Алвес арестован полицией Барселоны по обвинению в сексуальных домогательствах
Лингард: я потерял уважение к "Манчестер Юнайтед". Там царит анархия. Они так отстают во всем
Спортивный директор "Пари НН": мы рассматривали Черышева, но он нам не по карману
Тарханов: если Смолов уйдет, Тюкавин отлично заменит его. Голевое чутье у Константина на высоком уровне
Sportsmole: "Челси" предложил "Интеру" около 35 миллионов евро за Думфриса
Журналист Карпов: Смолов пока остается в "Динамо, но турецкие клубы могут вести с ним переговоры
Геркус: вопрос по Дзюбе закрыт. "Торпедо" рассматривает других кандидатов 1
Тарханов: переход в "Башакшехир" – отличный вариант для Смолова. Сможет забивать голы, поиграет на международной арене
"РБ Спорт": Геркус планирует привести в "Торпедо" Лисаковича 1
Бышовец: лучший игрок 2022 года - Месси. Но можно говорить и о втором претенденте - Мбаппе
Червиченко: самыми интересными и неординарными ребятами из приезжавших в РПЛ были Халк и Вагнер Лав 6
"Химки" сообщили о расторжении контракта с Филиным
Член совета директоров "Динамо": руководство "Челси" насчет Захаряна не возбуждается 2
Шалимов: "Торпедо" надо было рисковать и брать Дзюбу. Не понимаю разговоров, что он нехороший человек 2