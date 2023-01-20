По данным источника, президент "Торпедо" Илья Геркус планирует подписать форварда "Рубина" Лисаковича. Белорус – достаточно известный для России футболист, он хорошо адаптирован к РПЛ. При этом "Рубин" может отпустить Виталия, так как испытывает небольшие финансовые проблемы.
Напомним, что несколько дней назад в определенных источниках появилась информация о возобновлении интереса московского "Торпедо" к 34-летнему российскому центральному нападающему Артему Дзюбе, который с начала ноября 2022 года находится в статусе свободного агента. Не стал отрицать интерес к Артему и президент "автозаводцев" Илья Геркус.
Однако сейчас в СМИ появляются предположения о том, что руководство "Торпедо" потеряло интерес к Дзюбе, что главный тренер команды Андрей Талалаев ищет форварда другого типажа и возраста. Виталий Лисакович играет за "Рубин" с января 2022 года. Его контракт с казанским клубом рассчитан до лета 2025 года. В "Рубин" переходил из "Локомотива". Казанская команда сейчас играет в Первой лиге, идет на третьем месте, имеет шансы вернуться в РПЛ. "Торпедо" замыкает турнирную таблицу РПЛ и сильно рискует вылететь в Первую лигу.
"РБ Спорт": Геркус планирует привести в "Торпедо" Лисаковича
Московское "Торпедо" ведет с казанским "Рубином" переговоры о переходе нападающего Виталия Лисаковича.
Фото: РПЛ