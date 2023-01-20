"У Глушенкова сумасшедшие плеймейкерские качества. Безусловно, по своим возможностям он с претензией на топ?игрока с большим будущим. А вот оценить степень таланта Пиняева я смог, когда увидел его вживую с трибуны. Потенциал у Пиняева сумасшедший", - сказал Григорян в эфире "Матч Премьер".
Напомним, Максим Глушенков и Сергей Пиняев в зимнее трансферное окно перебрались в "Локомотив" из "Крыльев Советов". По данным Transfermarkt "Локомотив" отдал за каждого из игроков по 2,6 млн евро.
В первой части сезона Сергей Пиняев провел 15 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. В активе Максима Глушенкова шесть голов и шесть ассистов за 21 выход на поле.
Григорян - о новичках "Локомотива": Глушенков с претензией на топ-игрока, а у Пиняева сумасшедший потенциал
Российский тренер Александр Григорян поделился мнением о новичках "Локомотива" Максиме Глушенкове и Сергее Пиняеве.
Фото: ФК "Локомотив"