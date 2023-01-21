– Я познакомился с Николаем, когда он был молодым игроком с большим потенциалом! Каррера считает, что Рассказов смог бы заиграть даже в "Милане" или "Интере"? Я думаю, что при определенных условиях и усердной работе он бы смог заиграть в европейском гранде, – цитирует Рианчо "РБ Спорт".
Напомним, что до этого итальянский специалист Массимо Каррера, ранее работавший в московском "Спартаке", крайне комплиментарно высказался о фланговом защитнике красно-белых Николае Рассказове. Николай не отправился со "Спартаком" на первый зимний тренировочный сбор. Рассказов вместо этого оказался в расположении самарских "Крыльях Советов". Самарцы пока не объявляли о трансфере Николая, но такой сценарий вполне вероятен в самом ближайшем будущем. Испанский специалист Рауль Рианчо тренировал красно-белых в 2018 году. Николай Рассказов является воспитанником "Спартака", по ходу своей карьеры отправлялся в тульский "Арсенал" на правах аренды.
Рианчо: согласен с Каррерой, что Рассказов мог заиграть в европейском гранде
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо отреагировал на комплименты от Массимо Карреры в адрес защитника красно-белых Николая Рассказова.
Фото: Sport24