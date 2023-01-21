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П1 12X 1.15П2 10.5
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Вольфсбург
6 - 0 6 0
ФрайбургЗавершен
Бохум
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Айнтрахт
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Экс-игрок "Динамо" Фернандес: Черчесов - лучший тренер в истории клуба

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Бывший аргентинский футболист "Динамо" Леандро Фернандес поделился мнением о том, кто является лучшим тренером в истории клуба.
Фото: ФК "Ференцварош"
- Лучший тренер в истории "Динамо"? Конечно же Станислав Черчесов. Он построил самое сильное "Динамо". При Саламовиче команда претендовала на чемпионство, а после его ухода клуб развалился, - приводит мнение Фернандеса Sport24.

58-летний российский специалист Станислав Черчесов был назначен на пост наставника "Динамо" весной 2014 года и проработал до лета 2015. Под руководством нынешнего тренера "Ференцвароша" бело-голубые розыгрыше РПЛ сезона 2014/2015 смогли попасть в 4-ку сильнейших команды лиги. В Лиге Европы московский коллектив смог дойти до стадии 1/8 финала турнира. На групповом раунде Динамо смогло повторить рекорд ЛЕ и выиграть все 6 матчей. А в первом раунде был обыгран бельгийский "Андерлехт". Черчесов покинул клуб из Москвы из-за смены вектора клуба и распродажи основных игроков команды.

39-летний аргентинец Леандро Фернандес, выступающий на позиции центрального защитника, защищал цвета "Динамо" с 2006 по 2014 годы. Сейчас Станислав Черчесов возглавляет болгарский "Ференцварош", с который выиграл 2 титула - чемпионство национального первенства и Кубок Венгрии, а также смог в первый же еврокубковый сезон вывести команду в плей-офф ЛЕ.


Динамо Черчесов Фернандес
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