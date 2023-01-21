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"РБ Спорт": "Ростов" может обратиться в суд из-за аренды Хаджикадунича в "Мальорку". Клуб не давал согласие на переход

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"Ростов" изучает юридическую составляющую аренды Денниса Хаджикадунича в "Мальорку".
Фото: ФК "Мальорка"
По информации источника, ростовчане готовы обратиться в суд, поскольку не давали согласия на аренду Хаджикадунича в "Мальорку". Представители клуба узнали о сделке, когда о ней объявили на официальном сайте испанской команды.

Напомним, ранее Хаджикадунич на правах аренды перебрался в "Мальорку". Предыдущий год шведский защитник провел в аренде в шведском "Мальме". Он принадлежит "Ростову" с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Источник: "РБ Спорт"


Ростов Хаджикадунич Мальорка
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