– Усталость чувствуется, но небольшая. Привыкали, втягивались в работу. Тренерский штаб дает план, мы его выполняем. Сегодня отрабатывали быстрые атаки, в воскресенье будет полноценная двусторонняя игра. Улыбок стало меньше. Время остается только на сон, ну и на общение с родными и близкими. А так времени нет – тренировки и восстановление, – цитирует Сергеева "Матч ТВ".
Российский футбольный сезон прямо сейчас находится на традиционной зимней паузе. Игры Кубка России возобновятся в конце февраля 2023 года, а матчи Российской премьер-лиги заново стартуют в начале марта этого же года. "Зенит" в Кубке России сыграет на выезде с "Волгой" из Ульяновска. Встреча намечена на 25 февраля.
В чемпионате России команда Сергея Семака для начала примет на своем поле нижегородский "Пари НН". После этого у "Зенита" игры с "Химками" и ЦСКА. Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга привычно лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги. "Спартак" со второй строчки отстает на шесть очков.
Сергеев – о сборах "Зенита" в Катаре: улыбок стало меньше. Время остается только на сон
Нападающий "Зенита" Иван Сергеев рассказал о том, чем он и вся команда занимается на зимних тренировочных сборах в Катаре.
Фото: Global Look Press