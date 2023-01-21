– Самым главным приобретением в этом межсезонье для "Локомотива" будет возвращение Жемалетдинова, который оправился от травмы. Его не хватало в качестве связующего звена. На этого игрока рассчитывало как прежнее руководство, так и Галактионов, – приводит слова Радимова "Матч ТВ".
Напомним, что Рифат Жемалетдинов получил травму, из-за которой игрок выбыл на длительный срок, еще летом 2022 года. Сейчас "железнодорожники" находятся в ОАЭ, на своем зимнем тренировочном сборе. Из настоящих и фактических приобретений московского "Локомотива" этой зимой назовем бывшего голкипера подмосковных "Химок" Илью Лантратова, флангового полузащитника Сергея Пиняева и центрального нападающего Максима Глушенкова. Последние двое перешли в "Локомотив" из самарских "Крыльев Советов".
Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года – "железнодорожники" сыграют на выезде с "Ростовом". В Кубке России "Локомотиву" предстоят две встречи со "Спартаком" – 22 и 27 февраля.
Радимов: главным приобретением "Локомотива" будет возвращение Жемалетдинова
Экс-полузащитник "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением о восстановлении хавбека "Локомотива" Рифата Жемалетдинова.
Фото: РПЛ