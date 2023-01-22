– "Локомотив" от ухода Керка вообще ничего не потеряет – он себя никак не проявил, очень слабо играл. Покупка этого футболиста не была успешной, это просто очередной бесполезный, ненужный игрок, – приводит слова Смородской "РБ Спорт".
Напомним, что вчера московский "Локомотив" официально объявил о приостановке контракта с голландским форвардом Джирано Керком, который до лета 2023 года отправляется в бельгийский "Антверпен" на правах аренды. Российский журналист и инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил о том, что причиной для приостановки соглашения стал трансфер Сергея Пиняева из самарских "Крыльев Советов", который будет играть на позиции Керка. Джирано переходил в "Локомотив" в 2021 году. В текущем сезоне на счету у Керка три забитых мяча и одна голевая передача в составе "железнодорожников".
Смородская: "Локомотив" от ухода Керка вообще ничего не потеряет. Это просто очередной бесполезный, ненужный игрок
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением об уходе Джирано Керка из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"