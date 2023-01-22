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17:00
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Манчестер Сити
17:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 1.25X 6.6П2 12
Арсенал
19:30
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Вильярреал
16:00
ЖиронаНе начат
П1 1.85X 3.85П2 4.2
Эльче
18:15
ОсасунаНе начат
П1 3.5X 3.15П2 2.29
Барселона
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ХетафеНе начат
П1 1.24X 6.2П2 13
Атлетик
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Сампдория
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П1 3.55X 3.25П2 2.21
Монца
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СассуолоНе начат
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Специя
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РомаНе начат
П1 5.2X 3.65П2 1.74
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Боруссия Д
17:30
АугсбургНе начат
П1 1.33X 6П2 8.4
Боруссия М
19:30
БайерНе начат
П1 2.7X 3.8П2 2.48
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Смородская: "Локомотив" от ухода Керка вообще ничего не потеряет. Это просто очередной бесполезный, ненужный игрок

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением об уходе Джирано Керка из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
– "Локомотив" от ухода Керка вообще ничего не потеряет – он себя никак не проявил, очень слабо играл. Покупка этого футболиста не была успешной, это просто очередной бесполезный, ненужный игрок, – приводит слова Смородской "РБ Спорт".

Напомним, что вчера московский "Локомотив" официально объявил о приостановке контракта с голландским форвардом Джирано Керком, который до лета 2023 года отправляется в бельгийский "Антверпен" на правах аренды. Российский журналист и инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил о том, что причиной для приостановки соглашения стал трансфер Сергея Пиняева из самарских "Крыльев Советов", который будет играть на позиции Керка. Джирано переходил в "Локомотив" в 2021 году. В текущем сезоне на счету у Керка три забитых мяча и одна голевая передача в составе "железнодорожников".


Смородская Локомотив Керк
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