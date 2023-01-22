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Кузьмичев: предложение "Бешикташа" было неприемлемым, смешным. Неуважение к "Локомотиву" и Баринову

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Экс-директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев прокомментировал отказ турецкого "Бешикташа" от попыток подписать опорного полузащитника "железнодорожников" Дмитрия Баринова.
Фото: РПЛ
- Насколько я знаю, "Бешикташ" прислал первое смешное предложение, на которое "Локомотив" ответил отказом. После этого турецкий клуб больше ничего не присылал. Турки готовили предложение на 5 миллионов? Вроде готовили, но в итоге ничего не прислали. Поняли, что есть более дешевый вариант? Может быть. Но предложение "Бешикташа" было неприемлемым. Это неуважение к клубу и игроку, - передает слова Кузьмичева "РБ Спорт".

Ранее генеральный директор стамбульского "Бешикташа" сообщил, что турецкий клуб прекращает попытки оформить трансфер 26-летнего опорного полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова. До этого появлялась информация, что "Бешикташ" сделал "железнодорожникам" официальное предложение о выкупе трансфера Баринова за 1,5 миллиона евро, на что красно-зеленые ответили отказом. По данным СМИ, "Локомотив" запрашивал за игрока 15 миллионов евро, однако турецкий клуб предлагал не более 4 миллионов.


Локомотив Бешикташ Баринов Кузьмичев Российские трансферы
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