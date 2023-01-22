- Мойзес легко адаптировался в России, хоть прежде и не играл за пределами Бразилии. Он хочет остаться в ЦСКА, но это случится, только если клуб активирует опцию выкупа по окончании аренды, - передает слова Гарсии Metaratings.ru.
27-летний бразильский левый защитник московского ЦСКА Мойзес перешел к красно-синим в августе 2022 года на правах аренды, трансфер игрока принадлежит бразильскому "Интернасьоналу". На счету игрока 18 матчей за "армейцев" во всех турнирах и 2 результативных передачи.
Агент: Мойзес хочет остаться в ЦСКА. Это случится, если клуб активирует опцию выкупа
Агент защитника ЦСКА Мойзеса Луис Фернандо Гарсия прокомментировал продолжение карьеры своего подопечного.
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