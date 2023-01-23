- Каким мне запомнился азиатский футбол? Я поиграл там год в сильнейшем клубе Таджикистана "Истиклоле" и был доволен уровнем международного клубного футбола. Мы играли в местном аналоге Лиги Европы и дошли до финала. Там достаточно сильные команды, очень крутые стадионы. Мы играли в Индии и на Филиппинах. Там такая атмосфера футбола, какой не встретишь в России. Уровень команд там очень высокий. Я смотрел игры азиатского футбола, какие-то команды могли бы выступать на уровне Премьер-лиги, - приводит слова Баркова Metaratings.ru.
30-летний нападающий калининградской "Балтики" Дмитрий Барков с марта 2017 года по февраль 2018 года выступал за "Истиклол" из столицы Таджикистана Душанбе. В 2022 году этот клуб выступал в Лиге чемпионов Азии и выбыл по итогам группового этапа, заняв в своем квартете четвертое место. В 2017 году "Истиклол" выступал в Кубке АФК (второй по рангу азиатский клубный турнир) и вышел в финал, где уступил со счетом 0:1 иракскому клубу "Аль-Кува".
Ранее стало известно, что Российский футбольный союз не подал в срок до 30 декабря 2022 года официальную заявку о выходе из УЕФА, что с высокой вероятностью помешает переходу РФС в АФК в 2023 году и не позволит сборной России принять участие в отборочном турнире к ЧМ-2026 и Кубку Азии-2027.
Барков - об азиатском футболе: атмосфера, какой у нас не встретишь, сильные команды. Какие-то могли бы выступать в РПЛ
Нападающий "Балтики" Дмитрий Барков поделился впечатлениями от выступлений в Азии.
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