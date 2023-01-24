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Гончаренко: Бикфалви является наглядным пособием для молодых футболистов, как держать себя в форме

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Наставник "Урала" Виктор Гончаренко высказался по поводу румынского футболиста Эрика Бикфалви.
Фото: ФК "Урал"
- После каждого отпуска он говорит, что обновился, готов к новым вызовам. Он работает на загляденье и является наглядным пособием для молодых футболистов, как держать себя в форме,- приводит комментарий Гончаренко "Матч ТВ".

34-летний румын Эрик Бикфалви, выступающий на позиции атакующего полузащитника, защищает цвета "Урала" с зимы 2017 года. В текущем сезоне футболист поучаствовал в 18 играх за уральский коллектив – 14 в РПЛ и 4 в Кубке России. В активе Эрика 5 голов и 1 ассистентское действие. Контракт Бикфалви со шмелями завершается летом 2023 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость румынского игрока в 800 тысяч евро.

"Урал" ушел на зимний перерыв, расположившись на 10-й строчке турнирной таблицы РПЛ. Команда Виктора Гончаренко набрала 21 за 17 проведенных туров.


Урал Бикфалви Гончаренко
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